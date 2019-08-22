شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي - 22-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 14.93 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 13.24 إلى 17.66) ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.54% بما يعادل -0.08 ريال .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 14.93 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند سعر 14.19 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.54 ومستوى المقاومة 15.00 .