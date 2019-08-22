كهرباء السعودية يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 22-018-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم كهرباء السعودية (5110) انخفاضاً في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 20.96 ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليستند لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -5.24% بما يعادل -1.10 ريال ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 20.96 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 19.08 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.08 ومستوى المقاومة 20.96 .

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