شكرا لقرائتكم خبر عن سابك وسط توقعات سلبية - تحليل صباحي – 22-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سابك (2010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.97% بما يعادل -1.00 ريال ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 100.00 ، طيلة ثبات المقاومة 104.40 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 100.00 ومستوى المقاومة 104.40 .