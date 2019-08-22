الباحة يقلص من مكاسبه - تحليل صباحي – 22-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الباحة (4130) في آخر جلساته ، ليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليتصدر بهذا الارتفاع قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.12% بما يعادل 0.56 ريال ، وقد سجل السهم خلال تلك الجلسة أعلى سعر له عند 19.10 ، ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ما تسبب في تعرضه للضغط السلبي الذي أجبره على الارتداد انخفاضاً ليقلص من مكاسبه ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط . Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 19.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 17.34 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.90 ومستوى المقاومة 19.80 .

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