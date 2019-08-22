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شكرا لقرائتكم خبر عن تشب يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 22-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تشب (8240) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.56% بما يعادل 0.54 ريال ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 22.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 19.94 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.30 ومستوى المقاومة 22.50 .
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