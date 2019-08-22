«إمباور»: 16% زيادة في المعاملات المنجزة عبر الخدمات الإلكترونية

دبي - الخليج 365 :

كشفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، ان عدد معاملات الدفع الإلكتروني أظهرت نموا ملحوظا خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2019 مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2018. حيث اعلنت عن إرتفاع عدد المعاملات إلى 16% باستخدام قنوات الدفع الإلكترونية، التي توفرها إمباور لأكثر من 100 ألف متعامل، من خلال نظام "إمباور" للدفع الإلكتروني، أو الخدمات الإلكترونية التي يتيحها شركاؤها من بنوك ومؤسسات مالية، في سداد فواتير خدمات تبريد المناطق.

حيث أجرى المتعاملون حوالي 290 ألف معاملة دفع إلكترونية خلال السبع أشهر الأولى من 2019، مقارنة بـ250،000 لنفس الفترة من عام 2018؛ ما يعكس زيادة في معدل نمو المعاملات الإلكترونية بنسبة تصل إلى 16%.

واستخدم المتعاملين منصة إمباور الإلكترونية و m-Pay إضافة إلى منصات بنك الإمارات دبي الوطني ونور بنك وبنك أبوظبي التجاري والأنصاري للصرافة والإمارات العربية المتحدة للصرافة.

وتوفر "إمباور"، للمتعاملين عبر موقعها الإلكتروني، خدمات الاطلاع على الفواتير المستحقة، وتسديد فواتيرهم الشهرية إلكترونياً، والحصول على إيصال إلكتروني فور إتمام عملية الدفع، إضافة إلى إجراء عملية التسوية النهائية لفواتيرهم ودفع جميع المستحقات والحصول على شهادة براءة ذمة، بكل سهولة مع إبقاء المتعامل على إطلاع دائم عن حالة الطلب، إلى حين حصوله على الفاتورة النهائية وشهادة براءة ذمة.

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وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، إننا نعمل من خلال زيادة قنوات الدفع الإلكترونية إلى المساهمة في تنفيذ "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية"، التي تهدف إلى تحويل حكومة دبي إلى حكومة بلا أوراق بحلول ديسمبر 2021، عبر تبني النماذج الذكية والرقمية في كل معاملات حكومة دبي التي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحقيقاً لأهداف مبادرة دبي الذكية لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

وأضاف، أن "إمباور أبرمت العديد من الاتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في دبي، خلال الأعوام الماضية، كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز سعادة ورضا المتعاملين حول مختلف الخدمات المقدمة"، مشيرا إلى أن "استخدام القنوات الإلكترونية لإتمام مختلف المعاملات المالية والإدارية للمتعاملين، يشهد نموا متسارعا في مؤسسة إمباور؛ بهدف توفير تجربة مميزة في سداد فواتير خدمات تبريد المناطق".

والجدير ذكره، أن "إمباور" تقدم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1,090 مبنى، ولأكثر من 100 ألف متعامل كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 1،430 مليون طن من التبريد وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.