إشغالات الطيران شبه مكتملة مع قرب انتهاء موسم الإجازات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تشهد رحلات شركات الطيران القادمة إلى دولة الإمارات من وجهات عالمية، ودول عربية بشكل خاص، خلال الأيام الأخيرة من أغسطس الجاري، مستويات إشغال كاملة العدد على الدرجة السياحية، وذلك بحسب مسح أجرته ”الخليج 365” على حجوزات شركات الطيران.

وأظهر المسح، نفاد المقاعد في الدرجة السياحية على 95% من الرحلات القادمة إلى مطارات الدولة، فيما تعرض الناقلات المقاعد المتوفرة في درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى، على حسب توافرها في الطائرة المشغلة.

ويأتي الإشغال المرتفع في رحلات الطيران القادمة إلى الدولة، بسبب عودة المقيمين في الإمارات من مختلف الجنسيات، من إجازاتهم الصيفية التي تزامنت مع عطلة المدارس، وعطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك إلى جانب سفر المواطنين الإماراتيين، إلى الخارج، لقضاء الإجازة السنوية في الخارج.

وارتفعت أسعار تذاكر الطيران خلال الفترة الماضية، بسبب موسم العطلات، إلى جانب نقص السعة المقعدية في المنطقة والعالم. وجاءت هذه الارتفاعات بشكل رئيسي لزيادة الطلب على السفر، إلى جانب عدم وجود مقاعد كافية على الدرجة السياحية، حيث تبقت المقاعد على درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى ذات الأسعار المرتفعة.

وكشفت بيانات شركات الطيران الوطنية أن الأيام المقبلة، سوف تشهد وصول الآلاف من المسافرين إلى مطارات الدولة على متن رحلاتها، القادمة من مختلف الوجهات وخاصة العربية.