الذهب يستقر فوق 1500 دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت أسعار الذهب أمس الأربعاء فوق مستوى 1500 نقطة الذي تخطته في الجلسة السابقة، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يوليو/‏ تموز لاستقاء المؤشرات على مستقبل تخفيضات أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1503.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وفقد الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2% ليصل إلى 1512.90 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بعدما نزل من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الاثنين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 17.07 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.4% ليصل إلى 845.08 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.7% إلى 1481.13 دولار للأوقية.

وفي أسواق العملات، واجه اليورو صعوبات للارتفاع مقابل الدولار القوي أمس الأربعاء وقبعت العملة الموحدة قرب 1.11 دولار، مع هدوء يسود أسواق الصرف الأجنبي قبيل اجتماع مهم لمصرفيين من بنوك مركزية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.1092 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1% إلى 98.265.

وتلقى الدولار الدعم أيضاً من حديث بشأن زيادة الإنفاق، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن إدارته تدرس تخفيضات ضريبية محتملة على الأجور وكذلك على أرباح بيع الأصول.

وهبط الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.3% إلى 1.2134 دولار و0.2% مقابل اليورو إلى 91.405 بنس.

وارتفع الدولار مقابل الين 0.3% إلى 106.55 ين.

وفي بورصة موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي في تداولات وتعاملات أمس متجاوزاً حاجز 5.66 وذلك للمرة الأولى منذ عدة أشهر.

وبلغ سعر صرف الدولار عند افتتاح التداولات وفقاً لبيانات بورصة موسكو 66.78 روبل، بارتفاع قدره 18 كوبيكا، وارتفع سعر صرف العملة الموحدة «اليورو» بواقع 3 كوبيك أيضاً ليصل إلى89.37 روبل.

(وكالات)