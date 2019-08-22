توفير خدمات لغير المدرجين في النظام المالي

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تصل نسبة السكان العاملين غير المدرجين في النظام المالي الحالي في الإمارات إلى أكثر من 60%. وتوفر شركة «إدينريد»، المتخصصة في حلول بطاقات الرواتب، خدمات تلبي احتياجات تلك الفئة من غير المدرجين في النظام المالي الحالي، والذين يفتقرون إلى الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان وخيارات القروض.

ويتيح الحل المبتكر الذي توفره الشركة للشركات إمكانية معالجة رواتب الموظفين عبر بوابة مخصصة للشركات مع تمكين الموظفين في الوقت نفسه من خلال تزويدهم ببطاقات «سي 3» متصلة بتطبيق myC3card للهواتف المتحركة.

وأكدت الشركة أنها تقدم خدماتها حالياً لأكثر من 2000 شركة وأكثر من 10 بنوك و30 مؤسسة مالية، أمس، عن تجاوزها مرحلة رئيسية في رحلتها، حيث وصل عدد حاملي بطاقات «سي 3»، التي يتم توفيرها بالتعاون مع بنك رأس الخيمة الوطني، إلى أكثر من مليون شخص.

وأعلنت «إدينريد» عن تعزيزها لتطبيق «سي 3» للهواتف المتحركة هذا الشهر بإضافة خيار السحب المسبق من الراتب بالتعاون مع بنك رأس الخيمة الوطني، حيث أصبح الآن بإمكان العملاء المستوفين لمعايير الأهلية سحب ما يصل إلى 50% من راتبهم الشهري، والاستمتاع بمزايا مريحة، مثل الإيداع المباشر والسداد التلقائي.وقال أنوار البرقادي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة إدينريد الإمارات: نواصل العمل على تعزيز الحل الشامل المقدم من الشركة بإضافة خدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة توفر المرونة والموثوقية والشعور بالأمان، ما يمثل فارقاً حقيقياً في حياة العملاء. وتأتي إضافة ميزة السحب المسبق من الراتب إلى تطبيق «سي 3» للهواتف المتحركة تأكيداً على التزامنا بضمان الشمول المالي والنمو الشخصي.

وقال فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني: سعداء بإعلان أن شراكتنا مع شركة إدينريد الإمارات قد حققت أكثر من مليون بطاقة. فلطالما كان بنك رأس الخيمة الوطني في طليعة ترويج الإندماج المالي من خلال تزويد الأفراد غير المتعاملين مع البنوك في الإمارات بالخدمات المالية التي تناسب احتياجاتهم.