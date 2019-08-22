قطار التسوّق يصل محطة «العودة إلى المدارس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سامي مسالمة

بعد عروض العيد ومفاجآت الصيف، بدأت مراكز التسوق والمحال التجارية في دبي تعج بالمتسوقين والزوار وخصوصاً العائلات، الذين بدؤوا بالتوافد للاستفادة من حملة العودة إلى المدارس التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة استعداداً للعام الدراسي الجديد، والتي تشهد فعاليات وتخفيضات متنوعة ومختلفة تشمل العديد من المنتجات المتعلقة بهذا الموضوع، وبالرغم من تزاحم المناسبات في الفترة الماضية، إلا أن ذلك لن يؤثر في معدلات إنفاق العائلات على العديد من القطاعات وتحديداً مستلزمات المدارس التي تعتبر أمراً أساسياً لا بد منه.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التجزئة نمواً مرتفعاً في المبيعات خلال الشهر المقبل، بسبب انتظام الحياة المدرسية وانتهاء الإجازات الصيفية للموظفين وارتفاع عدد السياح في نفس الفترة، وتتنافس بذلك مراكز التسوق الرئيسية في الإمارة على تقديم العروض الجذابة والمغرية والتي تساهم في نمو الإقبال على متاجرها.

تقدم مجموعة من مراكز التسوق في الإمارة فرصاً للفوز بالعديد من الجوائز النقدية تصل إلى 25 ألف درهم، عند إنفاق 200 درهم في المراكز المشاركة والتي تشمل البرشاء مول، مركز البستان، الملا بلازا، أرابيان سنتر، برجمان، سيتي سنتر معيصم، سنشري مول، دبي أوتليت مول، اتحاد مول، الواحة سنتر، الريف مول، بي أفنيو، مدن، شروق مردف، وتايمز سكوير سنتر، وسيشهد السحب اختيار 10 متسوّقين محظوظين، وسيحصل كل فائز على مبلغ 10،000 درهم، وسيتم إجراء السحب في 31 أغسطس و7 سبتمبر، ويمكن للعائلات الفوز بمبلغ 25،000 درهم من سيتي سنتر مردف لاستخدامه في سداد الأقساط المدرسية، حيث يمكن لأي شخص ينفق 300 درهم الدخول في السحب على هذه الجائزة، وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في 7 سبتمبر، في حين تتوفر فرصة لكل من ينفق 200 درهم في أي من متاجر سيتي سنتر ديرة فرصة الفوز باسترجاع نقدي للأقساط المدرسية يصل لغاية 40،000 درهم.

كما يقدّم سيتي سنتر مردف الفرصة للمتسوّقين لإدخال لمساتهم الشخصية على مشترياتهم من المستلزمات المدرسية خلال الفترة من 20 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، وذلك في الغاليريا المركزية، ويمكن للأطفال الاستمتاع بتناول وجبات مجانية في أي مطعم داخل المركز، حيث ستحصل العائلة على وجبة أطفال مجانية مع كل طبق رئيسي يتم طلبه، وبحد أعلى وجبتين لكل عائلة.

وفي دبي مول يمكن الحصول على المستلزمات المدرسية للأطفال، ومنحهم الفرصة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الإبداعية والترفيهية، فسوق باص المدرسة هو بوابة للاستمتاع بموسم العودة إلى المدارس، ويمكن زيارة هذا السوق خلال الفترة من 15 ولغاية 31 أغسطس في منطقة «سوق أتريوم» في دبي مول.

ويستضيف سوق التنين 2 سوقاً مخصصاً لموسم العودة إلى المدارس، ويمكنكم الحصول على تخفيضات بمقدار 50 في المئة على المستلزمات المدرسية، بما في ذلك منتجات العناية الشخصية، والملابس، والقطع الإلكترونية، والقرطاسية، وعلب المأكولات، وغيرها الكثير، ويمكن زيارة هذا السوق في الطابق الأرضي خلال الفترة من 16 أغسطس وحتى 7 سبتمبر خلال ساعات العمل المعتمدة في سوق التنين 2.

العروض المتنوّعة

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ويقدّم غاليري لافاييت في دبي مول مجموعة من الأنشطة التفاعلية خلال موسم العودة إلى المدارس، بما في ذلك فرصة مجانية لتزيين حقيبة الظهر من «سبراي جراوند»، وذلك عند شرائها بين الساعة 3 عصراً وحتى 9 مساء في التواريخ التالية: 23، 24، 30 و31 أغسطس. كما يمكنكم الحصول على قسيمة هدايا بقيمة 100 درهم عند إنفاق مبلغ 500 درهم على منتجات «كيبلينغ»، أو قسيمة بقيمة 50 درهماً عند إنفاق 250 درهماً على منتجات «إيست باك»، ويتوفر هذا العرض حتى 30 سبتمبر.

كما يقدّم جمبو للإلكترونيات عروضاً مميزة على أهم المستلزمات الدراسية، بما في ذلك أجهزة «آبل ماك بوك»، وأجهزة «مايكروسوفت سيرفس» المحمولة واللوحية بمختلف أنواعها، كما يقدّم مجموعة متنوّعة من قسائم الهدايا والعروض الترويجية الخاصة، بالإضافة إلى فرصة لشخص محظوظ للفوز بأقساط مدرسية لعام دراسي كامل. وعند شراء حاسوب لوحي أو حاسوب مكتبي أو لابتوب بقيمة أكبر من 500 درهم، سيتم إرسال رقم كوبون السحب إلى المتسوّق من خلال رسالة نصيّة عبر الهاتف، وسيتم اختيار شخص واحد للفوز بأقساط مدرسية لعام كامل بقيمة تصل حتى 25،000 درهم.

وتقدّم «أومو» و«كمفورت» الفرصة للمتسوّقين للفوز بجائزة تبلغ 25،000 درهم للمساهمة في الأقساط المدرسية، وذلك عند شراء منتجات «أومو» أو «كمفورت» بقيمة 35 درهماً، كما يمكن للمتسوّقين الحصول على قسيمة بقيمة 35 درهماً من فن سيتي مع كل عملية شراء.

مراكز التسوق الشعبية

من جهة أخرى تعتبر المراكز التجارية الشعبية التي تقدم أسعاراً منخفضة جداً ملاذاً مهماً لكثير من العائلات محدودة الدخل التي تجد فيها كافة المستلزمات الدراسية، فتكون بذلك مراكز التخفيضات و«تسوق ب10 دراهم»، الملاذ الوحيد للأسر المحدودة الدخل، وتزاحمت عليها، حيث وجدت بين أروقتها الأسعار التي تناسب ميزانياتها، لأنها طوق النجاة، لأن موسم العودة إلى المدارس يتطلب المزيد من النفقات لشراء متطلبات، وتوفير احتياجات الأبناء، ويتطلب ميزانية خاصة، لتجهيزهم، وشراء الزي المدرسي والقرطاسية والأحذية الرياضية والحقائب المدرسية.

وتواصل دبي ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع التجزئة الذي يعتبر من أنشط القطاعات على مستوى العالم، بما يقدمه من فعاليات وعروض مستمرة ومتواصلة على مدار العام، الأمر الذي يقدم الفرص الكبيرة للمتسوقين والزوار في مختلف الأوقات للاستفادة من إحدى الحملات الترويجية المناسبة.