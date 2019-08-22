«دبي الإسلامي» الأنشط بـ 41.7 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.07% إلى 2970.84 نقطة، بتداولات 141 مليون درهم من خلال 1573 صفقة ب 78,3 مليون سهم، حيث شهد التداول ارتفاع 12 شركة وهبوط 17 وثبات أسعار 5.

فيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً، حقق «دبي الإسلامي» تداولات بقيمة 41,7 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 37,2 مليون درهم، ثم «العربية للطيران» 11 مليون درهم، ثم «جي اف اتش» 10,1 مليون درهم، ثم «أرامكس» 9,09 مليون درهم.

ومن أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها: «عمان للتأمين» بإغلاق 2.26 درهم بنسبة 14.72%، ثم «المصرف الخليجي» بإغلاق 0.520 درهم بنسبة 4%، ثم «مصرف عجمان» بإغلاق 0.967 درهم بنسبة 2.11.%، ثم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بإغلاق 5.60 درهم بنسبة 1.82%، ثم «إعمار مولز» بإغلاق 1.91 درهم بنسبة 1.59%.

بينما كانت أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها: «الاستشارات المالية» بإغلاق 0.553 درهم بنسبة 9.93%، ثم «بنك المشرق» بإغلاق 69 درهماً بنسبة 8%، ثم «اكتتاب» بإغلاق 0.199 درهم بنسبة 5.24%، ثم «آن ديجيتال» بإغلاق 0.224 درهم بنسبة 3.03%، ثم «شعاع كابيتال» بإغلاق 0.951 درهم بنسبة 2.76%.