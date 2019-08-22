انخفاض مرجح للصادرات الكورية الجنوبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات نُشرت أمس الأربعاء، أنه من المتوقع تراجع الصادرات الكورية الجنوبية للشهر التاسع على التوالي خلال شهر أغسطس/‏آب الجاري، وذلك يرجع إلى تراجع الصادرات من أشباه المواصلات.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن قطاع الجمارك الكوري، القول، إن صادرات البلاد تراجعت بنسبة 13,3% خلال أول 20 يوماً من الشهر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 24.9 مليار دولار.

وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد تراجعت بنسبة 11% خلال شهر يوليو/‏تموز الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وإذا استمر تراجع الصادرات، فإن الشهر الجاري سيمثل الشهر التاسع الذي تسجل فيه الصادرات تراجعاً على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات أن صادرات أشباه المواصلات، التي تعد سلعة تصديرية رئيسية لرابع أكبر اقتصاد في آسيا، تراجعت بنسبة 29.9% خلال أول 20 يوماً من شهر أغسطس/‏آب الجاري.

وانخفضت الصادرات من المنتجات البترولية وقطع غيار السيارات بنسبة 20.7% و1.6% على التوالي.

وقالت يونهاب إن الصادرات للصين واليابان انخفضت بنسبة 20% و13.1%، على التوالي. (د ب أ)