«خليفة الصناعية» تستقطب شركات «مُصنّعي البلاستيك في الهند»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مدينة خليفة الصناعية عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع «اتحاد مصنعي البلاستيك في الهند» لتمكين الشركات الهندية المختصة بتصنيع اللدائن البلاستيكية من توسيع نطاق حضورها جغرافياً واقتصادياً عبر مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي. وتسلط هذه الخطوة الضوء على أهمية مجمع اللدائن البلاستيكية في المدينة كمركز لتصنيع وتوزيع هذه المواد.

تؤكد الاتفاقية، التي تم توقيعها مؤخراً في دلهي، على المزايا الجذابة التي يتمتع بها مجمع اللدائن البلاستيكية في مدينة خليفة الصناعية ومن أبرزها سهولة الوصول من خلاله إلى منتجي المواد الخام الإقليميين، واتصاله بشبكة خطوط النقل الرئيسية في المدينة بما في ذلك ميناء خليفة التابع لموانئ أبوظبي والذي يعد أحد الموانئ عميقة -المياه الأكثر تطوراً في العالم.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «نتطلع إلى استقطاب الشركات الهندية إلى مدينة خليفة الصناعية ودعم خططها للنمو والتوسع من خلال بيئة الأعمال المواتية التي نحرص على توفيرها من أجل استقطاب المستثمرين العالميين وترسيخ موقعنا كمنصة النمو المفضلة في منطقة الخليج والشرق الأوسط. تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز دورنا المحوري في دفع عجلة نمو وتنويع اقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، كما أنها تصب في إطار تعزيز أواصر التعاون المستمر بين الإمارات والهند التي تعد أحد أقدم الشركاء التجاريين لبلادنا».

وقال سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية: «تشكل هذه الاتفاقية خطوة ممتازة لدعم نمو الشركات الهندية الكبرى المختصة بصناعات البلاستيك واللدائن البلاستيكية مستفيدة من المزايا الفريدة التي يتمتع بها مجمع اللدائن البلاستيكية في مدينة خليفة الصناعية بما في ذلك موقعه الاستراتيجي المميز وما يوفره من خدمات لوجستية عالية الجودة تدعم خطط الشركات للتوسع في الأسواق الأجنبية أو دخولها مستفيدة من عوامل الكفاءة والتكلفة التنافسية».

وقال ميلا جايديف، رئيس اتحاد مصنعي البلاستيك في الهند: «تمتلك الهند واحداً من أقوى قطاعات تصنيع المواد واللدائن البلاستيكية في العالم، وتعد الإمارات إحدى أفضل خمسة أسواق نورد إليها منتجاتنا. ولا شك بأن توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة خليفة الصناعية وإمكانية التعاون معها تمثل خطوة استراتيجية من شأنها أن تفتح أمام الطرفين فرصاً مهمة لدخول أسواق جديدة».

ويبلغ عدد شركات إنتاج اللدائن البلاستيكية والشركات ذات الصلة التي تتخذ من مدينة خليفة الصناعية مقراً لها حالياً 19 شركة، ومنها «جلف كومباوند بليندينج»، و«كوزموبلاست»، و«إندستريوم»، و«سونغوون بوليسيس»، و«شميدت الشرق الأوسط». وتستفيد هذه الشركات من مرافق الأعمال المتكاملة ضمن المدينة، بالإضافة إلى منصات التكنولوجيا الذكية التي توفرها موانئ أبوظبي مثل «بوابة المقطع»، المنصة الرقمية المبتكرة لمجتمع الموانئ.