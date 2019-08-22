فنادق شذا تتوسع في الإمارات بافتتاح واحة البداير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلنت فنادق شذا عن افتتاح واحة البداير - مجموعة الشارقة من مسك. تمتلك هيئة الشارقة للاستثمار والتنمية (شروق) فندق واحة البداير الذي طال انتظاره وهو ملاذ صحراوي بديع الجمال مقام وسط التلال الممتدة في وسط الشارقة.

قال سايمون كومبس، الرئيس والرئيس التنفيذي لفنادق شذا: يسعدنا أن يمتد وجودنا في الإمارات بنزل فريد مثل واحة البداير، مشروع آخر ناجح مع شروق. نحن متحمسون وسعداء بهذه الشراكة ونتطلع قدماً لنمنح ضيوفنا تجارب لا مثيل لها في إمارة الشارقة. إنه إضافة رائعة لمحفظتنا المتنامية من الفنادق في الشرق الأوسط وسوف يكون الاختيار المثالي للمسافرين الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بتجارب جديدة وغامرة وسط البرية. هذا الافتتاح الأخير، الذي ينضم إلى فندقين رائعين آخرين هما نزل الرفراف ونزل الفاية في مجموعة الشارقة، يخلق ثلاث دوائر سفر فريدة في إطار واحد لكي يستكشف الزوار الثقافة، الضيافة العربية الأصيلة والجمال الطبيعي لإمارة الشارقة.

واحة البداير شيدت لتكون ملاذا للاسترخاء تبث الحياة في ارتباطات ذات معنى بالأجواء المحيطة المستوحاة من الخان القديم المقام على طرق سفر القوافل. تضم واحة البداير 21 غرفة و10 خيام، مزينة بالثقافة العربية وزخارف تعود إلى عهد مضى، وهي مصممة في شكل مخيم رائع.

تتضمن مرافق الفندق مطعماً إماراتياً يقدم المطبخ الإماراتي الأصيل والطعام الشعبي مع تأثيرات غنية من الحضارات التي عبرت طريقها التجاري، ومطعماً مفتوحاً طوال اليوم، وغرفتين للاجتماعات، ومسبحاً مغطى ونادياً رياضياً على أحدث طراز.