شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل – 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فورد FORD MOTOR CO (F) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لتظل تداولاته حول محور مستوى الدعم المهم 8.98 هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 7.41 إلى 10.55)، وقد حاول الارتفاع مؤخراً لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ولكن يبدو أن الضغط السلبي كان أقوي ليعاود انخفاضه من جديد ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 8.98 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 8.61 الذي يمثل نسبة 61.8% منها .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط