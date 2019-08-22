شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت يفتح أمامه أبواب الصعود – تحليل – 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استعاد ألفا بيت ALPHABET INC (GOOG) تعافيه ببداية تداولاته لهذا اليوم ، ليستقر من جديد أعلى مستوى المقاومة 1192.66 ، وذلك بعد انخفاضه أمس في محاولة منه لإغلاق تلك الفجوة السعريه الصاعدة التي صنعها ببداية تداولات هذا الأسبوع وقد نجح في ذلك بالفعل ليستعيد تعافيه ببداية تداولات اليوم، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير، وبضغط إيجابي متواصل المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا وطيلة استقرار تداولات السهم أعلى مستوى 1192.66 نتوقع له المزيد من الارتفاع ليستهدف مستوى المقاومة 1265.0 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد