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شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يتراجع بفعل الضغوط السلبية – تحليل – 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جي بي مورجان JPMORGAN CHASE & CO. (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها بشكل ما مقارنة بحركة السعر.
ليقودنا ذلك إلى توقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 10.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 105.00 من جديد.
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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