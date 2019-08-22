شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الداش كوين بالانخفاض ليبتعد عن مستوى 93.13، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون مستوى 97.35.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 80.00 والمقاومة 95.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط