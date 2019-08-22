شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين مزيد من الميل الهابط ليصل إلى مشارف الهدف الأول المنتظر عند 70.00، ونتوقع استمرار الضغط السلبي لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة نحو 52.00، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 84.60 والثبات فوقه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 80.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط