انخفاض كبير في أسعار الفراخ البيضاء.. تعرف عليها

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن تشهد انخفاضًا في الأسعار حالياً لتكون الأقل منذ ديسمبر 2016.
وأوضح "عبدالعزيز" في تصريح لمصراوي، الأربعاء، إن سعر البيع بأسواق التجزئة سجل في المتوسط 22 جنيهًا للكيلو بحسب كل منطقة، وأن سعر البيع في المزراع ما بين 18 و19 جنيهًا للكيلو مقابل 24 جنيهًا قبل عيد الأضحي المبارك، كما أن كرتونة البيض سجلت 34 جنيهًا في انخفاض كبير لم يحدث منذ فترة طويلة.
وأضاف: "الظروف سانحة لتدشين منظومة متكاملة ومحترمة تتبانها وزارة التموين تحافظ على المنتج وتضمن للمستهلك حقه، حيث أن تلك المنظومة ستحمي السوق من ارتفاع عشوائي يشتكي منه المستهلك، أو انخفاض عشوائي يضر بالمنتج".
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