شكرا لقرائتكم الصندوق السيادي النروجي يسجل زيادة في الربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - اوسلو - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 21 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 21 أغسطس 2019 / 18:31

أعلن بنك النروج اليوم (الأربعاء)، أن الصندوق السيادي النروجي وهو الأكبر في العالم، ربح أكثر من 25 بليون يورو في الربع الثاني من العام الحالي، من استثماراته في سندات خزينة وأسهم على رغم سوق "متقلبة".



وقال مساعد مدير الصندوق ترون غراني في بيان إن "الشكوك في التجارة العالمية والنمو الاقتصادي كبحت المردود في البداية، لكن الأسواق تحسنت حوالى نهاية الفترة تدفعها خصوصا آفاق سياسة نقدية أكثر ميلاً للانتعاش في الدول المتطورة".

والصندوق الذي يهدف إلى استثمار العائدات النفطية للدولة النروجية، حقق زيادة نسبتها 3 بالمئة في الفترة الممتدة من نيسان (ابريل) إلى حزيران (يونيو) ليرتفع رأسماله من 9 تريليون كورون إلى 9.162 تريليون (919 بليون يورو).

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والاستثمارات في الأسهم التي تمثل 69.3 في المئة من محفظتها، حققت زيادة نسبتها 3 في المئة مع ارتفاع ألاسهم الصناعية والسلع الاستهلاكية، وجغرافيا في أميركا الشمالية وأوروبا على رغم تراجع في بريطانيا.

والصندوق السويدي مساهم في أكثر من 9 آلاف وهو ما يعادل 1.4 في المئة من القيمة السوقية العالمية. وقال البنك المركزي النروجي الذي يشرف على الصندوق إن مجموعات مايكروسوفت ونستلة وفيسبوك جلبت أكبر المساهمات.

وارتفعت استثمارات السندات (28 في المئة من الأصول) بنسبة 3.1 في المئة، بينما سجلت الاستثمارات العقارية (2.7 في المئة) عائدات متواضعة بلغت 0.2 في المئة.