1049 ريالا متوسط دعم حساب المواطن في أغسطس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحصل نحو 44% من إجمالي المستفيدين من برنامج حساب المواطن على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 ريالا للأسرة الواحدة في دفعة أغسطس، بحسب إحصائية صادرة عن البرنامج أمس.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني إن أرباب الأسر المتقدمين في هذه الدفعة بلغوا أكثر من 2.2 مليون رب أسرة بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 ملايين تابع لأرباب الأسر مشكلين 60%، فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.5 مليون مستفيد؛ يشكلون ما نسبته 40% من إجمالي المستفيدين.

وأضاف أن نسبة الذكور من أرباب الأسر بلغت 93%، بينما بلغت نسبة الإناث المتقدمات كربات أسر 7%، وقدرت نسبة الإناث المستقلات 52% البالغ عددهن أكثر من 781 ألف مستفيدة مقارنة بالذكور المشكلين 48% البالغ عددهم أكثر من 718 ألف مستفيد، مؤكدا أن 83% من إجمالي المستقلين نالوا الاستحقاق الكامل فيما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى، وبذلك ارتفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 3.77 ملايين مستفيد بزيادة 0.6% عن دفعة يوليو.

وأوضح أن من شروط الأهلية للاستفادة من البرنامج أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارجها لأكثر من 90 يوما، ويستثنى من من يثبت وجوده في الخارج لعذر.

دفعة أغسطس 2019

60 % أرباب أسر وتابعوهم

40 % مستفيدون مستقلون

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93 % نسبة الذكور من أرباب الأسر

7 % نسبة الإناث من أرباب الأسر

48 % نسبة الذكور المستقلين

52 % نسبة الإناث المستقلات

40 % من أرباب الأسر نالوا استحقاقا كاملا

60 % من أرباب الأسر نالوا استحقاقا جزئيا

83 % من المستقلين نالوا استحقاقا كاملا

17 % من المستقلين نالوا استحقاقا جزئيا