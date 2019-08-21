شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بعد بيانات التضخم الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات التضخم الإيجابية بالإضافة إلى التفاؤل السائد في الأسواق حيال إمكانية حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.5% في الشهر الماضي، بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1%.



ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن المفاوضات التجارية مع الصين تجري بشكل جيد.

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وأضاف "ترامب" بأن الولايات المتحدة سوف تحصل على ما تريد في مفاومضاتها مع الاتحاد الأوروبي، وإلا سيتم فرض رسوم وضريبة على السيارات المستوردة من دول التكتل.



وفيما يتعلق بتحركات أسعار النفط المؤشر على الدولار الكندي، استقر "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:54 بتوقيت جرينتش عند 56.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.1 دولار وأقل سعر عند 55.9 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1% إلى 60.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.4 دولار وأقل سعر عند 60.04 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7534، وسجل أعلى سعر عند 0.7548 وأقل سعر عند 0.7499.