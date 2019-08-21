شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع دون التوقعات في مخزونات النفط بالولايات الممتحدة خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 2.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي مسجلة 437.8 مليوون برميل، في حين توقع محللون انخفاضها بحوالي 3.1 مليون برميل.
وارتفع مخزون البنزين بـ300 ألف برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 2.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزون الخام بحوالي 3.5 مليون برميل في نفس الفترة.
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