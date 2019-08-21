شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يرتفع بنحو 1% في بداية التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم مدعومة بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب تصريحات الرئيس "دونالد ترامب".



وأفاد "ترامب" بأن الامور تجري بشكل جيد جدا في المفاوضات التجارية مع الصين ودول أخرى معرباً عن تفاؤله إزاء التوصل إلى صفقات جيدة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما من الدول والتكتلات.

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وهدد الرئيس "ترامب" أمس الاتحاد الأوروبي من أنه لو لم تحصل واشنطن على ما تريد في المفاوضات التجارية، فسوف تفرض إدارته رسوما على سيارات مستوردة من دول التكتل.



وعاود "ترامب" هجومه المتكرر على رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قائلاً إنه لا يمتلك رؤية ويبدو مثل لاعب الجولف الذي لا يعرف ما يفعل وطالب بخفض كبير للفائدة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% (ما يعادل 264 نقطة) إلى 26227 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 77 نقطة) إلى 8026 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 2924 نقطة.