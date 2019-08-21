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البلاديوم ينخفض رغم توقعات بزيادة الطلب من شركات السيارات هذا العام

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تشير توقعات المحللين إلى ارتفاع الطلب من جانب شركات السيارات على البلاديوم في إطار جهود الصناعة والحكومات لمكاافحة التغيرات المناخية وانبعاثات الكربون.


ورغم ذلك، انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم مواصلة التداول أدنى حاجز 1500 دولار وسط تقلبات في الأسواق العالمية.


وتوقع محللون لـ"رويترز"  ارتفاع الطلب على البلاديوم من شركات السيارات حيث أنه يستخدم في مكونات بالمركبات تسهم في تقليل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.

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وأضاف المحللون أن ارتفاع أسعار البلاديوم وزيادة الإنتاج أسهم في تحقيق توازن مع انخفاض أسعار النيكل والنحاس والبلاتين بالتزامن مع مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتححدة والصين.


وتتوقع إحدى شركات التعدين نقص المعروض من البلاديوم هذا العام بنحو 600 ألف طن نتيجة الطلب المتنامي من شركات السيارات.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلىى 1476.1 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1488.5 دولار وأقل سعر عند 1475.5 دولار.

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