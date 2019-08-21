شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يسجل أعلى مستوى فى أسبوع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسع النفط الخام من ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، بعدما أظهرت بيانات أولية ارتفاع تجاوز التوقعات فى مخزونات الخام بالولايات المتحدة ،ويترقب المستثمرين البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

بحلول الساعة 13:15بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.77$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.10$، بعدما سجل أعلى مستوي 56.91$ الأعلى فى أسبوع ،وأدنى مستوي 56.08$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الثلاثاء مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،فى ظل انحسار مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 16 آب/أغسطس، ليتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.9 مليون برميل.

ويعد هذا الانخفاض هو التاسع أسبوعيا خلال شهرين ونصف ، فى علامة على استمرار الطلب المحلي المرتفع فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.4 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ليظل الإجمالي عند 12.3مليون برميل يوميا، بالقرب من مستواه القياسي عند 12.4 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.