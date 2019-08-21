شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يفقد أكثر من 7% بفعل موجة بيع جديدة ضمن السوق الهابط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" أكثر من 7% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل موجة بيع جديدة ضمن السوق الهابط الذي يسيطر على تعاملات ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم ،تفاعلت تلك الموجة أيضا مع الهبوط الحاد الذي يسيطر على معظم العملات الرئيسية فى سوق التشفير.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:55 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 182.23$ بانخفاض قدره 14.30$ بنسبة 7.3%،حيث سعر الافتتاح عند 196.53$ ، و سجلت أعلى مستوي عند 197.03$ ،وأدنى سعر عند 180.00$.

انخفضت أسعار الايثريوم يوم الثلاثاء بنسبة 2.9% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،لتتخلي مجددا عن مستويات حاجز 200$ لكل وحدة ايثريوم.

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فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء نحو 20 مليار$ إلى إجمالي 259 مليار$ ، مع هبوط حاد فى معظم أسعار العملات الرقمية الكبرى بقيادة البتكوين.

يسيطر السوق الهابط على تعاملات الايثريوم منذ أوائل تموز/يوليو الماضي ، فى ظل شح الأخبار الإيجابية عن ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم ،بالإضافة إلى تركيز المستثمرين على شراء البتكوين كملاذ آمن عقب تفاقم الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة و الصين.

وبخلاف موجة البيع الجديدة ضمن السوق الهابط ،تنخفض أسعار الايثريوم مع الهبوط الحاد الذي يسيطر على معظم تعاملات العملات الرئيسية فى سوق التشفير ، خاصة البتكوين والذي تخلي مرة أخرى عن مستويات 10,000$.

قالت وكالة بلومبرغ أن المفوضية الأوروبية "الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي " تجري تحقيقا موسعا حول مشروع فيسبوك الرقمي "ليبرا" منعا للممارسة الاحتكارية المتوقعة و عدم الإضرار بالمنافسين.