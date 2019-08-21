شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف مكاسبه قبيل محضر مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع استمرار المعنويات إيجابية بالأسواق المالية تركيزا على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ، يأتي هذا قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى98.30 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.17 نقطة، وسجل أدني مستوى عند 97.95 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال ستة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 98.45 نقطة.

انحسرت هذا الأسبوع مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،عقب منح الحكومة الأمريكية فترة سماح جديدة تمتد 90 يوما لشركة "هواوي الصينية لشراء ما يلزمها من المنتجات الأمريكية ،الأمر الذي دعم آمال قرب توصل أكبر اقتصادين فى العالم لاتفاق تجاري شامل.

وأعلنت الصين إجراءات لتنشيط ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ،وأبدت الحكومة الألمانية استعداداتها لتوسيع الإنفاق لمواجهة أي ركود محتمل.

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وعقب تلك التطورات تحسنت معنويات المستثمرين كثيرا، الأمر الذي انعكس بالإيجابي على أسواق الأصول ذات العائد المرتفع، وعلى رأسهم الأسهم والسندات العالمية.

يترقب المستثمرين بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي عقد أيام 30-31 تموز/يوليو الماضي ،وأسفر عن خفض معدل الفائدة الأمريكية للمرة الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر 2008.

وأعاذ المركزي الأمريكي تلك الخطوة إلى دعم الاقتصاد فى مواجهة مخاطر الحرب التجارية العالمية وضعف الضغوط التضخمية ،لكن يعتقد البعض أن هذا الإجراء غير مبررة فى ظل أداء الاقتصاد الأمريكي بأفضل من المنتظر بالرغم من تزايد المخاطر ، وقد يكون وسيلة لإرضاء الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " الذي ينتقد بشدة السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة المرتفعة.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن الخفض الحالي قد لا يكون بداية لسلسلة من التخفيضات فى معدلات الفائدة لدعم الاقتصاد فى مواجهة ضعف الاقتصاد العالمي.

ومن المنتظر أن توفر تفاصيل الاجتماع دلائل جديدة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ،النبرة والتوقعات المتشائمة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،سوف تعزز من احتمالات خفض الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام.