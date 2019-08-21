شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع بفعل ضعف الطلب الاستثماري قبل صدور محضر البنك الفيدرالي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقت بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بفعل ضعف الطلب الاستثماري حاليا على الأصول الآمنة ، وذلك قبل صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الاتحادي.

تراجعت أسعار الفضة بنحو 0.6% حتى الساعة 11:50 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 17.03$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 17.13$،وسجلت الأعلى عند 17.14$ ، والأدنى عند 16.99$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة"يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 1.7% ، معوضا جزء من خسائره التي تكبدها على مدار يومين ، مستفيدا من تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

Advertisements

ومع انتعاش مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى ،واستمرار تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة ،تتراجع فى الوقت الحالي أسعار الفضة ومعظم أسعار المعادن الثمينة الأخرى.

يترقب المستثمرين بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي ،والذي عقد أيام 30-31 تموز/يوليو الماضي ،وأسفر عن خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.25% ، فى خطوة كانت متوقعة على نطاق واسعة بالأسواق المالية ، فى أول خفض فى معدلات الفائدة الأمريكية فى أكثر من عشر سنوات.

ومن المنتظر أن توفر تفاصيل الاجتماع دلائل جديدة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية،النبرة والتوقعات المتشائمة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،سوف تعزز من احتمالات خفض الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام.