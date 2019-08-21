شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتحرك إيجابيا بفضل مكاسب قوية لقطاع صناعة السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، لتتحرك إيجابيا مرة أخرى بفضل مكاسب قوية لقطاع صناعة السيارات وسط حديث عن استمرار محادثات الاندماج بين فيات كرايسلر و رينو ،ويتابع المستثمرين عن كثب تطورات الأزمة السياسية فى إيطاليا ،وينتظرون صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الاتحادي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ، فى أول خسارة خلال ثلاث جلسات ، بفعل مخاوف الأزمة السياسية فى إيطاليا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 1.8% ،بفضل تقرير إيطالي يؤكد استمرار محادثات الاندماج بين فيات كرايسلر و رينو.

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يرقب المستثمرين عن كثب تطورات الأزمة السياسية فى إيطاليا بعد استقالة رئيس الوزراء "جوزيبي كونتي" ،وهو ما دفع الرئيس "سيرجيو ماتاريلا" للبدء فى المشاورات مع زعماء الأحزاب لحل تلك الأزمة.

وكان مستقبل الحكومة الائتلافية على المحك ،خاصة بعدما أعلن نائب رئيس الوزراء " ماتيو سالفيني" وزعيم حزب الرابطة عن نهاية التعاون مع شريك الائتلاف الحاكم حركة الخمس نجوم ،والدعوة لانتخابات جديدة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.9% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.8% ، فى أول خسارة خلال أربع جلسات ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الاتحادي ، والذي يوفر دلائل قوية حول مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنحو 1.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 1.1 % ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.1%.