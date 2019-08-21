شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف خسائره والأنظار على محضر الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقت بالأمس ، بصدد التخلي مجددا عن مستويات 1,500$ ،بفعل تباطؤ مستويات الطلب على الأصول الآمنة ، يأتي هذا قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي من المتوقع أن يوفر أدلة قوية حول احتمالات خفض الفائدة الأمريكية مرة أخرى خلال هذا العام.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.4% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,501.42$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,507.65$،وسجلت أعلى مستوي 1,508.03$ ، وأدنى مستوي 1,496.51$.

حققت أسعار المعدن الثمين "الذهب" يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.75% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بدعم توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

يضغط سلبا على أسعار الذهب فى الوقت الحالي ،ارتفاع العملة الأمريكية مجددا مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بالإضافة إلى تباطؤ مستويات الطلب على أصول الملاذات الآمنة ،عفب انحسار نسبي لمخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين.

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خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اجتماع 30-31 تموز/يوليو تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الأولى إلى نطاق 2.25% ،وأعاذ ذلك إلى دعم الاقتصاد فى مواجهة مخاطر الحرب التجارية العالمية وضعف الضغوط التضخمية.

ويعد هذا الخفض هو الأول فى معدلات الفائدة الأمريكية منذ كانون الأول/ديسمبر 2008 ،ويعتقد البعض أن تلك الخطوة غير مبررة فى ظل أداء الاقتصاد الأمريكي بأفضل من المنتظر بالرغم من تزايد المخاطر ، وقد تكون وسيلة لإرضاء الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " الذي ينتقد بشدة السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة المرتفعة.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن الخفض الحالي قد لا يكون بداية لسلسلة من التخفيضات فى معدلات الفائدة لدعم الاقتصاد فى مواجهة ضعف الاقتصاد العالمي.

وعقب انتهاء فعاليات الاجتماع تراجعت على نطاق واسع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية مرة أخرى هذا العام ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم محضر هذا الاجتماع ،والذي يصدر بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، والمتوقع أن يوفر المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ومعدلات الفائدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 1.76 طن متري ليرتفع الإجمالي إلى 845.17 طن متري.