شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تبلغ ذروة أسبوع استنادا على انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء أعلى مستوى فى أسبوع ، لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،استنادا على انخفاض تجاوز التوقعات فى المخزونات التجارية الأمريكية ، بالتزامن مع تراجع صادرات المملكة العربية السعودية خلال حزيران/يونيو.

بحلول الساعة 09:45بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.65$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.10$، بعدما سجل أعلى مستوي 56.73$ الأعلى فى أسبوع ،وأدنى مستوي 56.08$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 60.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 60.12$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 60.88$ الأعلى فى أسبوع ،وأدنى مستوي 60.08$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس مرتفعا بنحو 0.1% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع انحسار مخاوف تدهور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 16 آب/أغسطس، ليتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.9 مليون برميل.

ويعد هذا الانخفاض هو التاسع أسبوعيا خلال شهرين ونصف ، فى علامة على استمرار الطلب المحلي المرتفع فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.4 مليون برميل.

أظهرت بيانات حكومية انخفاض صادرات السعودية من النفط الخام فى حزيران/يونيو ، والمملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم.

وسبق أن قال مسؤول نفطي سعودي لوكالة رويترز فى وقت سابق من هذا الشهر ،إن السعودية تعتزم إبقاء صادراتها من النفط الخام أقل من 7 مليون برميل يوميا خلال شهري آب/أغسطس و أيلول/سبتمبر ، للمساهمة فى تصريف مخزونات النفط العالمية.