شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 6% بصدد التخلي عن 10,000$ بفعل تجدد عمليات البيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" أكثر من 6% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بصدد التخلي عن الحاجز النفسي عند 10,000$ ، بفعل تجدد عمليات البيع مرة أخرى فى سوق التشفير ، عقب تقرير عن قيام المفوضية الأوروبية بالتحقيق بشأن مشكلات مكافحة الاحتكار المتعلقة بمشروع عملة فيسبوك الرقمية "ليبرا".

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 696$ بما يعادل نسبة 6.5% إلى 10,082$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,778$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 10,807$.

أنهي البتكوين تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.4% ،فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوع عند 10,955$.

وفقدت أكبر عملة رقمية فى العالم"البتكوين" نسبة 10.5% على مدار الأسبوع الماضي ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تجدد المخاوف التنظيمية فى الولايات المتحدة "أكبر سوق رقمية فى العالم".

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انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بنحو 15 مليار$ إلى إجمالي 264 مليار$ ، مع هبوط حاد فى معظم أسعار العملات الرقمية الكبرى بقيادة البتكوين.

قالت وكالة بلومبرغ أن المفوضية الأوروبية تحقق حاليا فى السلوك الاحتكاري المحتمل لعملة فيسبوك الرقمية "ليبرا" ،وأضافت الوكالة استنادا على وثيقة التحقيق أن المفوضية تشعر بالقلق من أن نظام الدفع الرقمي المخطط لفيسبوك سوف يلحق الضرر بالمنافسين بشكل غير عادل.

وتعتبر المفوضية الأوروبية هي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، التي تقترح التشريعات وتنفذ السياسات وتحدد الميزانيات ،وقالت بلومبرغ أن المفوضية و فيسبوك كلاهما لن يعلقا على تلك الوثيقة.

تشعر المفوضية بالقلق من أن "ليبرا" سوف تؤدي إلى قيود محتملة فى المنافسة ، خاصة مع استخدامها المتوقع للقاعدة العريضة من بيانات المستخدمين لأكبر شبكة تواصل اجتماعي بالعالم ،ومستخدمي التطبيقات الأخرى مثل واتساب و ماسنجر.

وتواجه عملة فيسبوك المستقبلية "ليبرا" المتوقع ظهورها للنور رسميا خلال النصف الأول من 2020 موجة كبيرة من القلق لدي المنظمين فى معظم أنحاء العالم ،حتى أن المشرعين فى الولايات المتحدة قد طالبوا بإيقاف المشروع حتى يتم فحص القضايا المتعلقة بيه ومناقشتها بصورة مستفيضة حتى يتم إصدار قرار نهائي.