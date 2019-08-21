شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له عقد من الزمان أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في أحدى عشرة جلسة من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس من عام 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 0.6784 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6778، بعد أن حقق الزوج الأعلى له في خلال تداولات الجلسة عند 0.6791، بينما حقق الأدنى له عند 0.6773.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1% في حزيران/يونيو، ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الذي عقد في السادس من هذا الشهر والذي تم من خلاله تثبيت أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق 1.00%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق آنذاك.

وفي نفس السياق، فقد تطرق محضر الاجتماع إلى أنه من المعقول توقع "فترة ممتدة" من أسعار الفائدة المنخفضة، مع الإفادة بأن صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي استعرضوا خلال الاجتماع تجربة الدول المتقدمة مع السياسة النقدية غير التقليدية، وأنه تم ملاحظة مجموعة من التدابير التي من المرجح أن تكون أكثر فعالية من الخطوات الفردية.

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ويذكر أن بيان السياسة النقدية لاجتماع بنك استراليا الاحتياطي تطرق في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن صانعي السياسة النقدية يروا أن معدل التضخم الأساسي قد يصل إلى 1.5% بحلول كانون الأول/ديسمبر المقبل، قبل أن يتسارع النمو إلى 1.75% بحلول نهاية العام المقبل وإلى 2% بحلول منتصف ونهاية عام 2021، وسط الإشارة لكون المخاطر على المدى القريب للنمو الاقتصادي أكثر للجانب السلبي.

كما تابعا أيضا في وقت سابق من الشهر الجاري أفادت محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي ضمن شهادته أمام مجلس النواب في كانبيرا، بأن البنك المركزي الاسترالي على استعداد للتوسع في خفض أسعار الفائدة إذا ما لزم الأمر لدعم سوق العمل وتحفيز التضخم، معرباً أنه بعد خفض أسعار الفائدة مرتان على التوالي في تتابع سريع، كنا نعتقد أنه من المناسب الانتظار وتقييم تابعيات تخفيف السياسة النقدية.

وتطرق محافظ البنك المركزي الاسترالي لوي في التاسع من هذا الشهر إلى أنه من المعقول أن نتوقع فترة مطولة من أسعار الفائدة المنخفضة في استراليا، موضحاً أنه من غير المرجح إلا أنه محتمل أن نتجه إلى الحد الأدنى من المستويات الصفرية للفائدة، ومضيفاً أنه يأمل في التمكن من تجنب ذلك الأمر، وذلك مع أعربه بأنه مستعد لاستخدام سياسة نقدية استثنائية إذا ما كان هناك ما يبرر ذلك.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 2.5% إلى 5.41 مليون منزل مقابل تراجع 1.7% عند 5.27 مليون منزل في حزيران/يونيو الماضي، وبأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في مع نهاية تموز/يوليو الماضي.

ونتطلع بحلول غداً الخميس المقبل إلى انطلاق فعليات ندوة السياسة الاقتصادية جاكسون هول في بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي والتي يحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة إلى أكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم، ومن المرتقب أن نشهد الجمعة القادمة حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحت عنوان "تحديات السياسة النقدية" خلال فعليات الندوة.