شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستأنف الارتداد من الأعلى لها في ستة أعوام وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ 12 من نيسان/أبريل من عام 2013 وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر 0.34% لتتداول حالياً عند 1,513.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,518.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,515.70$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 98.21 مقارنة بالافتتاحية عند 98.17.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 2.5% إلى 5.41 مليون منزل مقابل تراجع 1.7% عند 5.27 مليون منزل في حزيران/يونيو الماضي، وبأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في مع نهاية تموز/يوليو الماضي.

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ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أقروا في الاجتماع الذي عقد في 30-31 من تموز/يوليو في واشنطون خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع أفادهم حينها بأن الخفض جاء لدعم وتيرة النمو ومكافحة وهن التضخم في ظلال الحمائية التجارية.

ونتطلع بحلول غداً الخميس المقبل إلى انطلاق فعليات ندوة السياسة الاقتصادية جاكسون هول في بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي والتي يحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة إلى أكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم، ومن المرتقب أن نشهد الجمعة القادمة حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحت عنوان "تحديات السياسة النقدية" خلال فعليات الندوة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع أفادت وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس بأن بلاده ستقوم بتأجيل حظر شركة هواوي وعدد من الشركات الصينية الأخرى لمدة 90 يوم من أجل المضي قدماً في المحادثات التجارية، وذلك مع أعربه عن شعوره بقلق حيال نهج الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على قوة الدولار، مضيفاً أنه من المحتمل أن يحدث ركود اقتصادي لاحقاً، إلا أنه نوه لكون منحنى عائد السندات الأمريكية ليس مؤشر غير واقعي كما يعتقد البعض.

وفي سياق أخر، فقد أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا الاثنين الماضي عبر حسابه الرسمي على تويتر عن كون الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً رغم رؤية الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه جيروم باول، معرباً عن أهمية خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية على الأقل مائة نقطة أساس مع إعادة تفعيل سياسات التخفيف الكمي، موضحاً أن اقتصاد أمريكا سيؤدي بشكل أفضل مع تراجع الفائدة وأن الاقتصاد العالمي سيستفيد من ذلك الأمر.