شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اللايتكوين من الأعلى لها في أكثر من شهر مع تسعير المهتمين بسوق التشفير لخفض الحفز عليها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت اللايتكوين بأكثر من اثنان بالمائة أو بواقع 1.1$ اليوم الثلاثاء لنشهد ارتدادها للجلسة الحادية عشر في سبعة عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 12 من تموز/يوليو عند 107.14$ في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من آب/أغسطس الجارس بنحو النصف من 25 لايتكوين أي ما يعادل 2,500$ للكتلة الواحدة إلى 12.5 لايتكوين أي ما يعادل 1,200$ للكتلة الواحدة.

وفي تمام الساعة 05:48 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.14% إلى مستويات 73.50$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 75.26$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 73.07$، بينما حققت الأعلى لها عند 75.39$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 4.65$ مليار.

هذا وتتكبد اللايتكوين حالياً خسائر أسبوعية تفوق 3% بعد أن محت بالأمس مكاسبها في أولى جلسات الأسبوع ضمن عمليات تصحيحية محدودة وتستأنف مسيرات الأسبوعين الماضيين في الخسائر، وذلك بعد أن تم خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من هذا الشهر حينما شهدت تذبذب موسع واختبرت الأعلى لها في ستة أسابيع أعلى حاجز 100$ قبل أن ترتد بشكل موسع من تلك المستويات.

Advertisements

ونود الإشارة، لكون خفض حافز التعدين على العملة الرقمية المشفرة الليتكوين يجعل الذين يقومون بتعدين العملة المشفرة لا يجدون الأمر مربحاً كما كان في السابق وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما يحد خلال الآونة الأخيرة من الاهتمام بها في ذلك النطاق، مع العلم أن خفض الحافز يعكس أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.

ويذكر أن مبتكر العملة الرقمية المشفرة اللايتكوين تشارلي لي غرد عبر حسابه الرسمي على توتير عقب خفض مكافأة التعدين على العملة المشفرة "كان خفض الحافز على اللايتكوين ناجحاً! والسعر فقط لامس 100$!"، موضحاً أن "كتلة 168,000 أنتجت 12.5 لايتكوين في مكافئات الكتلة" ومضيفاً "دعونا نفعل ذلك مرة أخرى في آب/أغسطس من عام 2023!".

وتفوق خسائر اللايتكوين خلال الشهر الجاري حالياً 25% مستكملة مسيرات الشهر الماضي في الخسائر وذلك بعد أن تكبدت في تموز/يوليو خسائر بواقع 19% وعكست آنذاك أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدتها عقب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من عام 2018 عند 146$، وذلك بعد أن تضاعفت قيمتها السوقية في مطلع العام بأكثر من ثلاثة أضعاف.