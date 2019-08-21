شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يعزز مكاسب الأمس - تحليل صباحي - 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) على ارتفاع هو الثاني له على التوالي ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.55% بما يعادل 36.65 نقطة ، وذلك بعد استناده أمس لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على هذا الارتفاع ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 6502.33 ، ليستهدف مستوى المقاومة 6800.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6502.33 ومستوى المقاومة 6800.00 .
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