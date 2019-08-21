شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إجمالي التكاليف تهبط بأرباح "الحكير" 10% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال الأولية لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، المعلنة اليوم الأربعاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 10.1% خلال الربع الاول المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 224 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 249.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الاول إلى زيادة إجمالي التكاليف بواقع 26 مليون ريال سعودي. كما نتج عن ذلك تسجيل حقوق استخدام إضافية للأصول المستأجرة بقيمة 4,653.0 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى تسجيل التزامات إيجارية إضافية بقيمة 4,530.0 مليون ريال سعودي.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.7 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 1.8 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

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وفي المُقابل، الأرباح التشغيلية إلى 349.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 314.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 144.8 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 103.5 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2018.

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