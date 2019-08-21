شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع تصعد بخسائر "السعودية للأسماك" 51% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة السعودية للأسماك، المعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 50.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 10.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 6.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال الربع الثاني إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بالإضافة إلى تكاليف التمويل، وكذلك إنخفاض المبيعات والذي تم احتواؤها من خلال انخفاض تكلفة المبيعات.

وارتفعت الخسائر التشغيلية إلى 6.7 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 6.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك تراجعت الإيرادات إلى 4.5 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 4.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 19.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 12.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 52.4%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 9.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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