شكرا لقرائتكم خبر عن "الباحة" تتحول لتسجيل أرباح بـ 180 ألف ريال بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الباحة للإستثمار والتنمية، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتسجيل الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 179.9 ألف ريال مقابل خسائر بلغت 11.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني إلى تسجيل مصاريف زكاة بالربع المماثل من العام السابق 2018 والمتعلقة بالفروقات بالربط الزكوي للأعوام من 2000 وحتى 2010 بمبلغ وقدره 16.8 مليون ريال.

وفي المُقابل، تراجعت إيرادات الشركة إلى 2.5 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 2.9 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 422.3 ألف ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 10.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 96%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 602.2 ألف ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 747.9 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

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