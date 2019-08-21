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شكرا لقرائتكم خبر عن "كابيتال انتليجنس" تمنح بنك الشارقة تصنيفا إيجابيا ونظرة مستقرة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وكالة "كابيتال انتليجنس"عن تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية لبنك الشارقة عند درجتي "A-"و"A2"على التوالي.
وفي الوقت ذاته منحت الوكالة التصنيف المستقل للبنك درجة "bbb-"مع درجة مستقبلية مستقرة، بحسب صحيفة الخليج.
وكشفت النتائج المالية لبنك الشارقة، في وقت سابق عن ارتفاع أرباحه خلال العام 2018 بنسبة 33% بالغا 352 مليون درهم، مقابل أرباح بلغت 265 مليون درهم خلال العام 2017.
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