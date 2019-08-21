شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الإماراتي يحذّر من عمليات احتيال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حذر المصرف المركزي الإماراتي من قيام جهات خارجية غير مصرح لها من حين إلى آخر، باستخدام اسم المصرف المركزي أو أسماء موظفيه أو إدارته أو شعاره أو عنوانه لتنفيذ عمليات احتيال.

وطالب "المركزى" متعاملي البنوك، في تحذير جديد وجهه أمس، بعدم تحويل أموال إلى أفراد أو مؤسسات تستخدم اسمه في أي حال من الأحوال.

وطالب المتعاملين بتوخي الحذر والتحقق من صحة ومصدر الرسائل والوثائق التي تصل إليهم، والتأكد من قانونيتها وحقيقة صدورها عن المصرف المركزي بالدولة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأكد أنه لا يقدم خدمات التجزئة المصرفية ولا يجري معاملات ولا يحتفظ بأموال لمصلحة أفراد، موضحاً أنه في حال تم إبلاغ المتعاملين عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف بوجود أموال مودعة باسمهم لدى المصرف المركزي، أو عند استلامهم لوثائق متعلقة بفرص استثمارية تدعي أنها صادرة عن "المركزي"؛ فإنه من المحتمل أن يكون المتعامل قد وقع ضحية لمحاولة احتيال.

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ولفت إلى أن بعض محاولات الاحتيال قد تستهدف سرقة معلومات متعاملي البنوك الشخصية، حيث تستخدم رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل الفاكس أو صفحات تشبه موقع المصرف المركزي على الإنترنت للحصول على معلومات عن عملاء البنوك بطريقة غير مشروعة.

وأشار إلى أنه قد تستخدم هذه الوسائل لعرض قروض أو فرص استثمارية أو اشتراكات في معاملات مالية وهمية أو طلب دفعات مقدمة أو تحويلات مالية مفترضة عن طريق المصرف المركزي.

وأشار "المركزي" في ختام تحذيره إلى أنه يمكن كذلك مخاطبة المصرف بشكل خطي عبر رسالة موجهة إلى مدير أمن المعلومات في المصرف المركزي على صندوق بريد (854) أبوظبي.

ولفت إلى أنه لا يتحمل مسؤولية الخسائر الناجمة عن المواقع أو الرسائل أو الوثائق الملفقة، كما لن يقوم المصرف بالوفاء بأي التزامات يتعهد بها منتحلو الشخصية أو أشخاص غير مصرح لهم من قبل المصرف.