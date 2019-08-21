شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار مصر": تسجيل أرض"مراسي" نهائي وموثق والادعاءات كيدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة إعمار مصر للتنمية التابعة لشركة "اعمار العقارية" المدرجة بسوق دبي المالي إنها حصلت على أرض مشروع مراسي بالساحل الشمالي بموجب مزاد علني من الحكومة، وتم سداد الثمن بالكامل، ولا صحة لأي ادعاءات كيدية بخلاف ذلك.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية أن أرض مشروع مراسي تم تسجيلها تسجيلاً نهائياً موثقاً لدى مكتب الشهر العقاري المختص باسم إعمار مصر، وذلك بعد قيامه بمراجعة الادعاءات المقدمة من الغير، بما في ذلك الادعاء الكيدي المذكور.

وأشارت إلى أن الشهر العقاري أتم التسجيل لصالحها، ولم يعتد بهذه الادعاءات، موضحا أن بعض الأشخاص ادعى ملكيته لجزء من مساحة أراض مشروع مراسي من دون أي أساس قانوني وسيتم التعامل مع هذه الادعاءات من خلال الطرق القانونية.

Advertisements

وشددت إعمار مصر للتنمية على قوة مركزها القانوني في هذا السياق، مشيرة إلى أن ما يثار حالياً لن يكون له أثر مالي على الشركة وأدائها العام.

وكان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية، نيابةً عن موكله، ضد إعمار مصر للتنمية، للمطالبة بأكثر من 400 فدان من أرض"مراسي"، بينما أكدت الشركة عدم صحة الادعاء، وعدم وجود أي أساس قانوني يدعمه. ويقع مشروع مراسي على أكثر من 1500 فدان في منطقة سيدي عبد الرحمن على ساحل البحر المتوسط.

وتبلغ محفظة استثمارات إعمار مصر في البلاد نحو 53 مليار جنيه (3.2 مليار دولار)، وفقاً لموقعها الإلكتروني.