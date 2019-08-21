شكرا لقرائتكم خبر عن سهم اليوم: القروض غير العاملة بالبنوك السعودية ترتفع 22% والمخصصات التراكمية 41 مليار ريال (5) والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط



تقرير خاص - أخبار اليوم: ارتفعت القروض غير العاملة لدى البنوك السعودية بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 25.2 مليار ريال مقارنة بـ 20.69 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الماضي وبنسبة نمو 21.84%، لتترتفع نسبتها إلى صافي القروض بالبنوك بنهاية الفترة ذاتها إلى 1.76% مقارنة بـ 1.55% بنهاية الفترة المقارنة.

وحسب إحصائية قام بها موقع "أخبار اليوم" وصلت المخصصات التراكمية بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 40.73 مليار ريال مقابل 38.15 مليار ريال بالفترة المقابلة، وبنسبة زيادة 6.75%، في المقابل انخفضت بذلك نسبة التغطية إلى 161.58% مقارنة بـ 184.4% بالفترة المقابلة.

وكان الأكثر تحوطاً للخسائر الائتمانية مصرف الراجحي حيث بلغت نسبة التغطية لديه 353% بعد وصول المخصصات التراكمية للمصرف إلى 7.4 مليار ريال مقابل خسائر غير عاملة تراكمية بلغت 2.1 مليار ريال، تلاه بنك البلاد وبنسبة تغطية 233% بعد وصول المخصصات التراكمية للبنك إلى 1.8 مليار ريال مقابل قروض غير عاملة تراكمية بلغت 784 مليون ريال.

وعلى الرغم من أن مصرف الراجحي كان الأكثر تحوطاً في النصف الأول من العام الحالي إلا أن نسبة التغطية كانت أقل من نسبة التغطية بنهايةالنصفف الأول من 2018 والتي بلغت 421%، والأمر نفسه في بنك البلاد حيث كان بالمرتبة الثانية ولكن بنسبة تغطية أقل.

وحسب الإحصائية كان مصرف الإنماء الأكثر نمواً في القروض غير العاملة والتي ارتفعت بنسبة 100.76% لتصل إلى 1.79 مليار ريال مقابل 893 مليون ريال، وفي الوقت نفسه تراجعت نسبة التغطية من 254% إلى 138% وبفارق 116%.

تلاه البنك السعودي للاستثمار والذي ارتفعت القروض غير العاملة لديه بنسبة 95.84% إلى 1.59 مليار ريال مقابل 809 مليون ريال، وفي الوقت نفسه تراجعت نسبة التغطية من 208% إلى 124% وبفارق 84%.

وفي الوقت نفسه تراجعت القروض غير العاملة لدى ثلاثة بنوك كان على رأسها من حيث النسبة البنك العربي الوطني والذي تراجعت لديه من 1.9 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال وبفارق 21.2%، وفي الوقت نفسه رفع البنك نسبة التغطية من 138% إلى 196% وبفارق 57%، تلاه بنك الجزيرة حيث تراجعت من 804 مليون ريال إلى 741 مليون ريال وبنسبة زيادة 7.84% وعلى الرغم من ذلك قام البنك برفع نسبة التغطية إلى 143% مقابل 124%.

وتراجعت القروض غير العاملة لدى البنك الأهلي التجاري بنسبة 3.47% إلى 5.06 مليار ريال مقابل 5.25 مليار ريال، وارتفعت نسبة التغطية لديه بشكل طفيف إلى 145% مقابل 142% بالفترة المقابلة.

وأعلنت البنوك السعودية عن تجنيبها مخصصات بقيمة 4.4 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يزيد عن المخصصات المجنبة في الربع الأول من العام نفسه وبنسبة 107.86%، وتُعد هذه المخصصات الأعلى للبنوك في تاريخها على أساس ربع سنوي

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وحسب إحصائية قام بها موقع "أخبار اليوم" حققت المصارف السعودية في الربع الثاني من العام 2019 أرباحاً صافية تبلغ 10.09 مليار ريال سعودي، وهي أقل أرباح في 11 فصلاً، وبالتحديد منذ الربع الرابع من 2016 والتي حققت فيه أرباحاً بلغت 8.33 مليار ريال.

وأرباح الربع الثاني تقل وبنسبة 4.8% عن الربع المقابل من العام الماضي والبالغة 10.59 مليار ريال وبفارق 505 مليون ريال، وتقل وبنسبة 17% عن الربع الأول من 2019 والبالغة 12.16 مليار ريال.

وحققت البنوك في النصف الأول من 2019 أرباحاً بلغت 22.25 مليار ريال وبزيادة نسبتها 2.8% وبزيادة قيمتها 603 مليون ريال عن أرباح الفترة المقابلة البالغة 21.65 مليار ريال.

وكانت "أخبار اليوم" قد رصدت كذلك وفي تقرير منفصل قيام عملاء البنوك السعودية برفع حجم ودائعهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 1.7 تريليون ريال تم إقراض 83.4% منها وهو متوسط نسبة القروض للودائع بالقطاع، أي أن هناك 16.4% من الودائع أو ما يعادل 282.51 مليار ريال فائض لدى البنوك يمكنهم إقراضها، وذلك على الرغم من زيادة نسبة القروض إلى الودائع عن 90% لدى خمسة من البنوك.

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