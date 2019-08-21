شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك السعودي تضاعف مخصصاتها بالربع الثاني و37% منها للسعودي البريطاني (4) والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط



تقرير خاص - أخبار اليوم: أعلنت البنوك السعودية عن تجنيبها مخصصات بقيمة 4.4 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يزيد عن المخصصات المجنبة في الربع الأول من العام نفسه وبنسبة 107.86%، وتُعد هذه المخصصات الأعلى للبنوك في تاريخها على أساس ربع سنوي، وكنا قد ذكرنا في تقرير سابق أننا سنتناول المخصصات في تقرير خاص بها، حيث أظهرت النتائج المالية للبنوك أن المخصصات هي أحد الأسباب الرئيسية لتسجيل القطاع أقل أرباح في 11 فصلاً.

وكان البنك السعودي البريطاني "ساب" هو العامل الأساسي في هذا الارتفاع التاريخي في مخصصات القطاع على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي، حيث ارتفعت مخصصاته بأكثر من 16 مرة بعد أن وصلت إلى 1.63 مليار ريال، مقابل مخصصات بقيمة 90.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي.

وكان البنك قد حقق خسائر في الربع الثاني من العام الحالي بلغت 254 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 833 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، وذكر البنك أن ذلك يرجع وبشكل رئيسي إلى ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان وارتفاع في بنود مصاريف العمليات الأخرى منها 75 مليون ريال سعودي متعلقة بمصاريف بعملية التحول والتخطيط للاندماج خلال الربع الحالي (الربع المماثل من العام السابق: لا يوجد).

وذكر البنك أنه وبعد الحصول على الموافقات النظامية، في 16 يونيو 2019، أكمل صفقة الاندماج النظامية مع البنك الأول وبناءاً على ذلك تم تحويل صافي الأصول والأنشطة التجارية للبنك الأول إلى بنك ساب مقابل الأسهم الجديدة المصدرة من بنك ساب.

تلاه البنك السعودي للاستثمار بعد تجنبيه مخصصات بقيمة 751 مليون ريال وبنمو نسبته 872%، وذكر البنك في البيان الخاص بنتائج أعماله أن مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2019 751 مليون ريال سعودي و 828 مليون ريال سعودي على التوالي.

وأشار إلى أن هذه المبالغ تضمنت لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2019 ما يقدر بـ753 مليون ريال سعودي و 774 مليون ريال سعودي تخص القروض والسلف على التوالي.

وعلى الجانب الآخر كان هناك أربعة بنوك قد تراجع حجم المخصصات لديها، على رأسهم بنك الجزيرة بنسبة 50.68% لتصل إلى 12.82 مليون ريال مقابل 26 مليون ريال في الربع الأول، تلاه البنك الأهلي التجاري وبنسبة تراجع في حجم المخصصات بنسبة 41.32% إلى 324.74 مليون ريال مقابل 553 مليون ريال بالربع الأول، بينما تراجع مخصصات بنك الرياض بنسبة 7.07%، وتراجعت مخصصات مصرف الراجحي بنسبة 0.97% فقط.

والبنوك الثلاث الأخيرة هي من البنوك القيادية بالمملكة، وهو ما يعطي إشارة اطمئنان حيث ثقة العملاء تزيد في حال البنوك الكبرى والأكثر موثوقية والأمر نفسه لدى تلك البنوك حيث خسائر الائتمان لدها أقل.

ولم تنته كل البنوك من الإعلان عن القوائم المالية المفصلة عن الربع الثاني من العام الحالي، والتي بعد اكتمالها يمكننا رصد المخصصات التراكمية والقروض المتعثرة للبنوك ونسبتها لإجمالي القروض.

وحسب إحصائية قام بها موقع "أخبار اليوم" حققت المصارف السعودية في الربع الثاني من العام 2019 أرباحاً صافية تبلغ 10.09 مليار ريال سعودي، وهي أقل أرباح في 11 فصلاً، وبالتحديد منذ الربع الرابع من 2016 والتي حققت فيه أرباحاً بلغت 8.33 مليار ريال.

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وأرباح الربع الثاني تقل وبنسبة 4.8% عن الربع المقابل من العام الماضي والبالغة 10.59 مليار ريال وبفارق 505 مليون ريال، وتقل وبنسبة 17% عن الربع الأول من 2019 والبالغة 12.16 مليار ريال.

وحققت البنوك في النصف الأول من 2019 أرباحاً بلغت 22.25 مليار ريال وبزيادة نسبتها 2.8% وبزيادة قيمتها 603 مليون ريال عن أرباح الفترة المقابلة البالغة 21.65 مليار ريال.

وكانت "أخبار اليوم" قد رصدت كذلك وفي تقرير منفصل قيام عملاء البنوك السعودية برفع حجم ودائعهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 1.7 تريليون ريال تم إقراض 83.4% منها وهو متوسط نسبة القروض للودائع بالقطاع، أي أن هناك 16.4% من الودائع أو ما يعادل 282.51 مليار ريال فائض لدى البنوك يمكنهم إقراضها، وذلك على الرغم من زيادة نسبة القروض إلى الودائع عن 90% لدى خمسة من البنوك.

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