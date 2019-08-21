شكرا لقرائتكم الخسارة الاولى لمؤشر قطر بعد ارتفاعه 3 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعة في 21 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 21 أغسطس 2019 / 17:42

أنهت بورصة قطر تعاملاتها اليوم (الاربعاء) على تراجع في معدلات الأداء، بينما سجلت 41 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 17 شركة من أصل 41 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة أخرى، واستقرت 7 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 546 بليون ريال بزيادة 1.2 بليون نسبتها 0.22 في المئة.



أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في الكمية المتداولة 26 في المئة الى 48 مليون سهم، في مقابل 65 مليونا، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة الى 4933 صفقة في مقابل 8509 صفقات بتراجع 42 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة محدودة 5 في المئة الى 185 مليون ريال في مقابل 177 مليونا.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على تراجع محدود، وهبط في جلسة اليوم 0.18 في المئة، تعادل 18 نقطة، هبوطا الى 9877 نقطة في مقابل 9895 نقطة اليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام الجاري الى 4.10 في المئة، فيما سجل مؤشر العائد الاجمالي اقل خسارة 0.18 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر المصارف المرتفع 0.52 في المئة الى 3872 نقطة، تلاه مؤشر النقل الصاعد 0.31 في المئة، وارتفع مؤشر الاتصالات 0.30 في المئة، سجل مؤشر جميع الأسهم أقل زيادة 0.02 في المئة.