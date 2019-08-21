شكرا لقرائتكم "ادنوك" الإماراتية ترسي عقوداً بـ3.6 بليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ابوظبي - أ ف ب | منذ ساعة في 21 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 21 أغسطس 2019 / 17:49

أعلنت "شركة بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك) اليوم الأربعاء أنّها أرست عقود لشراء وتوريد أنابيب حفر وتغليف بقيمة 3.6 بليون دولار، في إطار تعزيز جهودها في مجال حفر آبار النفط والغاز.



وقالت الشركة في بيان إنّ العقود أرسيت على شركات من لوكسمبورغ وفرنسا واليابان، وستقوم الشركات الثلاث بتزويد "أدنوك" لفترة 5 سنوات "بمليون طن متري من أنابيب الحفر والتغليف". وأوضح البيان أن هذه العقود تأتي في إطار الجزء الأول من "سلسلة عمليات إنفاق لشراء مواد وخدمات حفر أبار النفط بقيمة إجمالية تبلغ 15 بليون دولار، تُخطّط أدنوك للقيام بها في السنوات الخمس المقبلة".

ووقّعت "أدنوك" سلسلة من الاتفاقات مع شركات نفط عالمية من أجل تعزيز انتاجها من النفط الخام والغاز الطبيعي بالاضافة إلى قدراتها التكريرية.

وتملك أبوظبي اكثر من 90 في المئة من احتياط النفط الخام الاماراتي الذي يقدر بـ98 بليون برميل.