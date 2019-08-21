شكرا لقرائتكم الكمية المتداولة في بورصة الكويت تتراجع 26 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعة في 21 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 21 أغسطس 2019 / 17:41

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الأربعاء) تراجعا في مؤشراتها الثلاثة بضغط من تراجع الطلب على الأسهم، إذ تراجعت الكمية المتداولة 26 في المئة الى 119 مليون سهم في مقابل 161 مليونا، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة 12 في المئة الى 5196 صفقة في مقابل 5872 صفقة لليوم السابق، فيما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة طفيفة 0.31 في المئة الى 21.85 مليون دينار في مقابل 21.7 مليونا لليوم السابق.



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صاحب ذلك تراجعا في مؤشرات البورصة الثلاثة، وجاءت نسب الهبوط محدودة دون 0.50 في المئة لكل منها، وسجل مؤشر السوق الاول أكبر خسارة بلغت 0.48 في المئة تعادل 32 نقطة هبوطا الى 6611 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام 0.43 في تعادل 26 نقطة الى 6004 نقاط، فيما هبط مؤشر السوق الرئيس 0.27 في المئة الى 4810 نقاط.

أما عن أبرز الأسهم في جلسة اليوم، نجد تصدر سهم برقان الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 2.34 في المئة، وصولاً إلى 350 فلسا، من تداول 4.7 مليون سهم، قيمتها 1.64 ألف دينار، نفذت من خلال 252 صفقة، تلاه سهم القرين المرتفع 0.87 في المئة.

وحقق سهم ميزان أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 5.85 في المئة، هبوطا إلى 563 فلسا، تلاه سهم المتكاملة بخسارة 2.75 في المئة الى 425 فلسا.

وسجل سهم بيتك أكبر سيولة متداولة بلغت 4.47 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 0.91 في المئة الى 765 فلسا، من تداول 5.84 مليون سهم، تلاه وطني بسيولة 2.2 مليون دينار.