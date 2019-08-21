قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة 18 ساعة في هذا الموعد

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 14 منطقة بالمحافظة، لمدة 18 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت المقبل وحتى الساعة الرابعة من صباح اليوم التالي.

وقال بيان نشرته الصغحة الرسمية للمركز الإعلامى بشركة مياه الشرب بالقاهرة، على الفيس بوك، إن سبب الانقطاع يرجع إلى أعمال تحويل خط المياه قطر 800 مللى الضغط العالي لمحطة مياه المرج بشارع ترعة الطوارئ وذلك لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف البيان أن المناطق التي ستنقطع عنها المياه هي: ( إسكان صف الضباط – إسكان تقسيم مكة والرجاء – إسكانات النيل بجميع حروفها – إسكانات االقاهرة بجميع حروفها - تقسيم عرب الجرعان والريان والاهالى – إسكانات إسبيكو القديم والجديد – إسكانات الوادى والعبد القديم والجديد – مساكن الاملاك 2).

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وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

هذا وقت قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

بيان الشركة